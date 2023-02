Quarts temps: 11-12,20-13 14-11, 13-22, 6-4.

OTTIGNIES: (4x3, 10/15 Lf, 17 ftes) : Wauthier 4, GILIS 5, BECKERS 8 (2x3), SNACKAERT 16 (1x3), Pirlot 7, Van Tichelen, BALZA 2, Halloy, Cordi 13, LEROY A. 2, LEROY S. 7 (1x3).

Il est des victoires – même acquises après prolongation – qui conservent un goût amer. Celle obtenue dimanche par le Rebond, la huitième cette saison, en fait partie. En tout cas, la coach Dochez n’était pas à prendre avec des pincettes au coup de sifflet final. Elle a modérément apprécié l’implication de ses joueuses poussées à la prolongation. "Je ne suis pas satisfaite. On a cru qu’il suffirait de paraître pour vaincre. On a pensé que parce qu’on s’était imposé à l’aller et qu’on jouait sur notre terrain, ce serait facile. Ce match, on aurait dû le gagner de vingt points."

Cinq points initiaux de Silje Leroy et un bon second quart (avec six marqueuses différentes) auraient dû lancer les Brabançonnes qui menaient 31-25 au repos et 45-36 à dix minutes du terme.

Le Rebond laissait alors Delveaux (3x3) et l’expérimentée Gilson (15 points) prendre feu. Ottignies ne pouvait échapper aux prolongations à 58 partout mais Snackaert ( "dont l’apport a fait du bien", reconnaissait la coach) tirait son équipe d’un mauvais pas. "On a manqué d’envie, d’intensité et de concentration. On n’a même pas défendu un minimum. Oui, c’est une victoire au plan mathématique, mais la manière a clairement laissé à désirer", émettait encore Sarah Dochez.