Isabel Baez (Chastre): "Je ne veux pas finir sans point"

Le comportement du groupe est admirable vu la situation chaotique au niveau comptable. "C’est ma première saison ici et je me demandais ce qui pourrait se passer à force de ne pas prendre de point, mais je suis étonnée par l’esprit d’équipe. Le groupe travaille bien et on est toujours là malgré les défaites. On prépare déjà la saison prochaine mais, moi, je ne veux pas terminer le championnat sans point. Il reste encore quelques matches et on a toujours l’espoir. Si on continue à se battre de la sorte, ça arrivera."

La joueuse espagnole, originaire de Barcelone, a trouvé ses marques en tant que back gauche. "C’est la première fois que j’évolue dans ce rôle. Avant, je jouais dans une position plus avancée mais l’entraîneur estime que je peux apporter davantage derrière, et ça me plaît beaucoup, explique l’ancienne d’Irlande Auderghem. Après avoir évolué en D2 la saison dernière, Léo (NDLR: Noemi, T2 et coach de la P1) m’a fait venir à Chastre car j’avais envie d’essayer un autre niveau. J’habite Bruxelles et j’ai quand même 40 minutes de route en voiture mais si c’est pour jouer au foot, ça en vaut la peine. C’est ma première année en D1 et malgré mes trente-sept ans, j’apprends beaucoup de mes équipières sur le plan technique. Pour moi, c’est un vrai plaisir et si ça doit être ma dernière saison, j’en garderai un bon souvenir."