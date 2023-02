(25-19, 23-25, 32-24, 25-16, 15-12).

Audry Frankart, le coach guibertin, a débuté avec l’équipe qui avait bien terminé le match jeu soir à Lanaken, soit avec Sam Hanon à l’opposite et Julien Plapp à la passe. "Comme d’habitude, on a mal débuté mais nous sommes rapidement revenus à 8 partout. Nous avons ensuite dominé les échanges. Nous avions l’avance au deuxième set mais nous avons à nouveau eu des difficultés pour marquer le point en attaque. Nos adversaires ont fait le job, ils nous ont mis à mal au centre avec leurs bons ailiers."

Le troisième set était encore très serré. "Nous avons eu une multitude de balles de set que nous n’avons pas pu mettre à profit au contraire de nos adversaires qui ont profité de leur première opportunité de gagner le set."

Guibertin venait de perdre un nouveau point. "Comme cela ne tournait plus, j’ai remis Loïc Bernar et Renaud Dillien au jeu. J’ai aussi placé Mathieu Renson face à leur meilleure ligne d’attaque et il s’est montré très efficace."

Guibertin s’est ensuite imposé. Mathieu Vander Vorst a signé une belle prestation au libéro.

La perte d’un point fait reculer Guibertin à la troisième place, à un point de Haacht et Lint, premiers.