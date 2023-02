Frédéric Jacob débute sa saison par une victoire

À douze coureurs en tête de l’épreuve, la nervosité était palpable, chacun tenant sa chance et donc, les changements de rythme étaient nombreux. "On est finalement ressortis à trois coureurs et la bonne collaboration nous a permis d’aller au bout. Comme le final était sinueux, j’ai opté pour l’anticipation en prenant la tête du trio et donc en accélérant aux 300 mètres. Il y a eu une légère hésitation des deux coureurs derrière moi, et de fait, j’ai pu prendre quelques mètres, et donc aller cueillir ce premier bouquet."

Si le début de saison commence idéalement, Frédéric Jacob espère néanmoins qu’il va continuer à monter en puissance. "Là, on ressent les effets bénéfiques de notre stage. Ma forme est bonne, mais la condition devrait encore s’améliorer même si pour ce début de saison, il n’y a pas vraiment d’objectifs. Les championnats arriveront plus tard dans l’année, avec fin avril le championnat de la FCWB. Mais c’est encore loin et je ne maintiendrai pas un bloc de condition jusque-là. Ici, on va donc multiplier les courses de type kermesse jusque-là et tenter de décrocher les meilleurs résultats possibles à chaque épreuve."

"Ces victoires dès le début motivent l’ensemble de l’équipe"

Du côté de son équipe, on a le sourire, d’autant que son équipier Marc Tabourdon l’a emporté dans la catégorie des plus de 50 ans. "On est forcément très contents du magnifique départ de la saison, soulignait David Maniet. Les stages préparatoires hivernaux portent leurs fruits et l’entente entre les coureurs est formidable. Ces victoires dès le début motivent l’ensemble de l’équipe et créent une émulsion positive. Nous sommes certain que ce n’est que le début pour tous."