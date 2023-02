Les La Hulpois ont tenu la dragée haute au probable futur champion. Revenus à 1-1 juste avant la trentième, ils ont finalement dû baisser pavillon. "C’était un chouette match face à une formation qui n’est pas en tête par hasard. Nous étions quelque peu décimés mais les gars ont réalisé un super-boulot et nous n’avons pas à rougir de notre prestation", confiait le T1 Arnaud Lambert.

Auderghem – Ottignies 3-1

Buts: (1-0 et 2-0, 26' et 52'), Bouka (2-1, 60'), (3-1, 70')

Ottignies n’est pas passé bien loin d’un exploit chez un des ténors de la série. Ils se sont procuré de belles possibilités mais le réalisme a une nouvelle fois fait défaut. "Nous les avons bien embêtés et je retiens beaucoup de positif même si nous devons nous incliner. On revient à 2-1 et la pièce aurait pu tomber de notre côté mais les garçons ont fait une belle prestation", positivait le T1 Stéphane Wille.

St. Everois – Rixensart 2-1

Buts: (1-0 et 2-0, 47' et 50'), Scheirlinckx (2-1, 87')

Le Stade Everois est donc bien la bête noire des Rixensartois. Déjà battus à l’aller, les Brabançons wallons ont à nouveau dû courber l’échine face aux Bruxellois. "Sur l’ensemble de la partie, on se crée au moins dix occasions franches mais le ballon ne veut pas rentrer. Je demande aux gars de rester concentrés et attentifs et après cinq minutes en seconde période c’est 2-0 sur des approximations. Nous perdons au total six points face à cette formation everoise et je suis extrêmement frustré", racontait Lorenzo Richiusa (T1).

Incourt – St-Michel0-9

Le score indique déjà 0-9 à la pause et les joueurs incourtois n’ont plus la tête à remonter sur le terrain. En cause, la blessure impressionnante de leur gardien Damien Lempereur. "Il s’est ouvert l’arcade suite à un contact avec l’attaquant de Saint-Michel et quelques joueurs de l’équipe ont été choqués par la violence du choc et de la blessure et n’ont plus voulu continuer après la pause", explique le T1 Jean-Luc Fergloute.

Stéphanois – Bierges3-0

Buts: Koloni (1-0 et 2-0, 45' et 50'), Bâton D. (3-0, 70')

Bierges a opposé une belle résistance avant de céder juste avant la pause. Le 2-0 tombé quelques minutes en seconde période coupe bras et jambes des visiteurs qui ne s’en remettront jamais. "Le score est logique car Stéphanois était au-dessus de nous. Nous avons réussi à faire jeu égal durant trente minutes en nous créant quelques possibilités mais ce n’était pas suffisant", expliquait le T1 biergeois Sébastien Goossens.

En face, Thierry Bâton a apprécié la prestation de ses garçons. "Le score aurait dû être beaucoup plus lourd mais ne faisons pas la fine bouche car Bierges a proposé une belle résistance."

Crossing – Huppaye 5-0

Après avoir pris un très bon point mercredi dernier face à Stéphanois B (2-2), les Huppaytois n’étaient pas en nombre suffisant pour se déplacer à Bruxelles samedi soir et ont dû déclarer forfait.