Braine a enfin battu une équipe du Top 4

Depuis deux semaines, la balle roule pour les Jaune et Bleu qui ont su se montrer patients. "On se faisait punir assez rapidement dès qu’on galvaudait une occasion. Ici, on a eu plus de réussite même si le score est mérité sur l’ensemble du match. Du coup, on ne boude pas notre plaisir ! Un 6/6 avec 6 buts marqués et un seul encaissé, c’est de bon augure pour la suite."

Braine occupe désormais la première place de la colonne de droite au classement. "Là, on va prendre Couvin puis le Léo. Il y a donc moyen de creuser l’écart et de sauver notre saison si on continue à jouer compact et avec nos qualités. On ne va pas se mentir, ce n’était pas à la joie depuis le début, mais là on est sur une bonne dynamique et autant continuer. On fait aussi le plein de confiance car on n’avait pas encore gagné face à une équipe du Top 4. Je connais les joueurs d’Onhaye depuis des années et je savais que c’était du costaud, mais on leur a fait mal et ça se voyait sur leurs mines à la fin du match. Le mérite de tout le monde, c’est qu’on a été hyper costaud."

L’ancien joueur de Gosselies a été repositionné comme milieu défensif. "Ça fait cinq matches que je joue là. Ce n’est pas mon poste de prédilection mais j’essaie d’apporter ce que je peux à l’équipe avec mes qualités et mes défauts. Je retrouve des couleurs car j’ai été un peu blessé en début de saison puis suspendu un peu sévèrement. Mais là, j’enchaîne les matches donc je suis content sur le plan personnel. Il reste quelques matches et on fera le bilan à la fin, mais je suis très bien à Braine même si les victoires conditionnent beaucoup de choses", avoue-t-il.