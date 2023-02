Alex Congosto (Jodoigne): "Ne pas accepter notre sort et se battre"

"Le coach doit trouver des plans de jeu et cela doit chauffer dans sa tête !"

Steve Dessart évoquait une équipe crispée et pointait aussi un manque d’envie. "C’est difficile de parler pour tout le monde mais, personnellement, je monte toujours sur le terrain avec l’envie de bien faire. Je pense qu’il y a plusieurs choses à relever comme le fait que l’adversaire était meilleur techniquement et qu’il a marqué au bon moment. Beaucoup de petits détails jouent aussi contre nous: l’arrivée d’Etmane (Abdelouahed) en numéro 9 et le fait de ne jamais pouvoir aligner deux fois la même équipe. Le coach doit trouver des plans de jeu et cela doit chauffer dans sa tête !"

Avec ce bilan de 1 point sur 15, les Canaris poursuivent leur descente au classement avant d’aborder deux matchs compliqués, au Crossing ce week-end, puis face à Symphorinois. "C’est compliqué de venir s’entraîner en espérant le faire chaque week-end mais en sachant qu’on se rapproche chaque fois plus de la zone rouge si on ne prend pas de point. On se rassure en se disant qu’on fait en général de bons résultats face aux équipes du Top 5, ce qui est un peu paradoxal. Il ne faut donc pas baisser bras, sinon c’est accepter notre sort et descendre, mais se battre jusqu’au bout car ça va se jouer mentalement."