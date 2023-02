Quarts temps: 21-12, 18-17, 26-28, 21-20.

WATERLOO: Schick 3, A. D’Hose 10, Vlaeminck 20, Vancampenhout 15, Maeter 9, Delbrassinne 10, R. D’Hose 4, Kabangu 2, Careme 4, Busselen 0.

Les Waterlootois n’avaient pas encore fini d’attacher les lacets de leurs baskets que les Carolos du Vieux-Campinaire débutaient la rencontre en boulet de canon. Après dix minutes, Waterloo concédait déjà 9 points de retard (21-12). Et par la suite, ses affaires ne s’arrangeaient pas. Après dix autres minutes, les visiteurs regagnaient les vestiaires avec 10 points dans la vue (39-29 à la mi-temps).

Malgré de nombreux efforts et de très bonnes séquences, Waterloo ne parvenait pas à combler son retard en seconde période. Malgré un dernier baroud waterlootois, les Carolos maintenaient le cap pour conclure victorieusement. "Cette défaite nous remet les deux pieds sur terre, commentait le coach Dufour après le match. Je dirais même que cette défaite tombe à point nommé. Mes gars sont retombés dans leurs travers en commençant le match sans intensité défensive. Dès le début, ils se sont mis dans les problèmes et ils ont mis une des meilleures attaques du championnat en confiance. Même s’ils se sont battus jusqu’au bout, en revenant plusieurs fois à moins de quatre points, ils étaient bien conscients d’être passé à côté de leur sujet. D’ailleurs, leur remise en question n’a pas tardé et elle a été faite dès la première seconde après le match."

"À nous de jouer chaque match qui vient comme s’il s’agissait d’une finale"

Si cette défaite a le mérite de mettre un peu de plomb dans la cervelle des Waterlootois, cela ne change pas grand-chose au classement où Waremme reste intouchable et mène toujours les débats avec une constance métronomique dans ce championnat de R1, devant Loyers, Waterloo et Cointe. "Pour les play-off, il reste donc trois places en jeu, analyse Sébastien Dufour. Et elles vont se disputer entre six ou sept équipes. Certaines perdront encore des matches. D’autres pas. Seules les équipes les plus constantes dans ce sprint final émergeront et gagneront leur place au tour final. À nous de trouver cette constance, d’assurer notre place et de jouer chaque match qui vient comme s’il s’agissait d’une finale."