La première mi-temps voit Saintes prendre le dessus sur son adversaire et le 1-0 signé Es-Sadiki à l’approche de la demi-heure est logique, "même si on marque sur notre première occasion franche et la première occasion du match", reconnaît Dorian Nizot.

Il faut un bel arrêt de Van Zele pour empêcher Auderghem d’égaliser et si Saintes tient le bon bout à la pause, la reprise est pour Auderghem qui, avec la descente, a plus de profondeur dans son jeu. Quand Raddas égalise, la logique est respectée puis arrive le fait du match avec cette position de hors-jeu de l’attaquant d’Auderghem que l’arbitre ne siffle pas. Mais bien le penalty qui suit et Porton place Auderghem devant avant une fin de match bien gérée par les Bruxellois qui remportent le sommet mais surtout la deuxième tranche. "Plus que la tranche, c’est la défaite qui m’ennuie car on ne cachait plus nos ambitions de titre, avoue Dorian Nizot. Mais vu notre deuxième mi-temps, on ne méritait rien de plus."

En face, "on a disputé un match accompli, savoure Fabio Magnoni. On a réalisé une grosse performance car Saintes avait tout gagné à domicile jusqu’à présent. On a la tranche et on reste accroché au haut du classement."

Chastre – Villers 0-0

Le nul blanc est logique pour Hassan Riani, le coach de Chastre qui évoque un match "très tactique avec de nombreux duels en milieu de terrain. On a pris la première mi-temps à notre compte mais Villers nous a fait mal à la reprise et le 0-0 me semble équitable. Je suis content de la prestation de mes joueurs."

Ophain – ES Braine0-0

Si le score nul peut sembler logique sur l’ensemble de la rencontre, le coach d’Ophain Romuald Lecocq l’imputait en grande partie à "un arbitrage catastrophique. L’arbitre a sifflé des hors-jeu incompréhensibles, il aurait pu accorder un penalty à l’ES Braine, mais ses décisions nous furent plus préjudiciables que pour nos adversaires. Dans de telles conditions, le score final ne pouvait être que de 0-0."