Buts: (1-0, 9'), Roulez (1-1, 40'), Maistriaux (1-2 et 1-3, 45' et 65'), Roulez (1-4, 71')

GENAPPE: Hannon K., Van Ophalvens (80' Sanchez Y Garcia), Van Landschoot, Brichart L. (85' Zanella), Roulez (75' Hannon G.), Maistriaux, Berdayes, Pête, Queimadelas, Fabry, Van Der Goten (68' Jacquet).

Les Genappiens ont renoué avec la victoire et de bien belle manière qui plus est ! Rapidement menés sur corner et contre le cours du jeu, les Brabançons wallons se rebiffent et prennent le match à leur compte. Roulez et Maistriaux font 1-2 juste avant la pause alors que Saint-Josse est réduit à dix. La seconde période est totalement maîtrisée par Genappe qui ajoutera deux nouveaux buts par Maistriaux et Roulez. "On se fait peur en début de rencontre mais les gars ont bien réagi et le succès est aussi précieux que beau. Nous nous sommes créé encore pas mal d’occasions mais cette fois-ci, la plupart a terminé au fond des filets", positivait le T1 Julien Darquenne.

Saint-Michel – Lasne-Ohain 0-2

Buts: Dierinckx (0-1, 50'), Laklia (0-2, 70')

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Laklia (80' Lenoir), Desnel, Charpentier, Goffart, Dierinckx, Demeur R., Dupont, Ceusters, Demeur F. (75' Relecom)

Ce déplacement toujours hyper délicat du côté de Saint-Michel a tourné en faveur des Lasnois. Le premier quart d’heure est compliqué et le changement de système profite aux hommes de Christophe Collaerts qui sont plus dominateurs dans le jeu. La délivrance signée Dierinckx à la 50’ fait du bien et le second but de Laklia tue tout suspense. "Ce n’est jamais facile de s’imposer ici et la victoire est donc très importante. Nous étions au-dessus de Saint-Michel mais sans pour autant être suffisamment productifs offensivement. Nous allons surtout retenir les trois points et le fait d’avoir évité un fameux piège", analysait le mentor lasnois qui a prolongé pour une saison supplémentaire à la tête de la RULO.

Tubize-Braine B – Stockel 1-3

Buts: (0-1, 3'), Zegbe (1-1, 78'), (1-2 et 1-3, 89' et 92')

TUBIZE-BRAINE: Djeumen, Taroli (60' Capon), Delaite, Moustatine, Afallah, Onanga, Bokota (46' Guilleaume), Butera, Alaoui (70' Bouabid), Bailly (70' Zegbe), Van Gestel.

Sur une incroyable dynamique depuis plusieurs semaines, les Fusionnés sont tombés sur un os nommé Stockel. Absente durant la première période et sans imagination, la RUTB parvient à égaliser par Zegbe à dix minutes du terme, mais concédera finalement deux buts dans les derniers instants de la rencontre. "L’arbitre annule le 2-1 pour un hors-jeu discutable et sur l’action qui suit, notre gardien fait une boulette et c’est 1-2 pour Stockel. Il y a beaucoup de frustration car la spirale positive prend fin et il va vite falloir se relever de cette défaite", pestait le T2 tubizien Christophe Houssiau.