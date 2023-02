Les deux duels entre Perwéziens et Gréziens auront été une histoire de changements payants cette saison ! Si lors de la manche aller, les entrées de Ndione et Fozin avaient permis à Perwez de l’emporter, la sortie de banc du feu follet de Grez Ali Srihi samedi soir n’a laissé aucune chance à un leader en manque d’imagination.

Monté au jeu à dix minutes du terme alors que le score était toujours nul et vierge, il n’aura fallu que cinq petites minutes à l’ailier visiteur pour faire la première différence sous la forme d’un penalty, certes résultant d’une action plutôt confuse, mais qu’il est allé chercher au bout d’un raid impressionnant. Sans trembler, c’est Jean-François De Beule qui prit ses responsabilités pour mettre Grez aux commandes avant que Srihi ne fasse le break sur deux contre-attaques rondement menées dans les derniers instants de la rencontre. "La victoire ne se discute pas car même si nous avons dû attendre la fin de match pour prendre l’ascendant, nous avons dominé une grande partie de la rencontre. Les changements ont été payants et nous sommes restés concentrés et disciplinés du début à la fin", résumait le T2 grézien Sébastien Eggerickx.

Avant ces dix dernières minutes aussi palpitantes que déterminantes, ce sont bien les Gréziens qui ont pris le jeu à leur compte en première période avec un monopole quasi total du ballon sans pour autant se créer de grosses possibilités, hormis ces tentatives de Gasmi et Beersaerts.

Perwez montra un visage plus séduisant en seconde période avec des essais de Gérard, Benazzi et Larotonda mais retomba vite sans ses travers jusqu’à cette fin de partie fatale. "Le score est trop sévère et en plus d’être extrêmement discutable, le penalty conditionne toute la fin de la partie et aussi le score. Malgré tout, nous avons été inexistants en première période où on manquait clairement d’envie et nous n’avons pas su concrétiser ces vingt bonnes minutes après la pause. Nous venons de griller un joker et il va falloir se reprendre", pestait Fabian Bamps.

Arbitre: Nicolas Heylen

Cartes jaunes: Duhem, Hervera Rey, Duchene, Wénin, Siroux, Lambert, Ndione, Verdeyen, Kocabas, Gasmi.

Buts: De Beule sur pen. (0-1, 85'), Srihi (0-2 et 0-3, 89' et 91')

PERWEZ: Pletinckx, Hervera Rey (70' Brassart), Salles, Ndione, Lambert (65' Leblois), Vanderhaegen, Larotonda, Verdeyen, Siroux (65' Gajanovic), Gérard, Fozin (46' Benazzi).

GREZ: Detry, Beersaerts, Duhem, Deneubourg, Nineza (76' Zarki), Wénin, Duchene (75' Kocabas), Bakala, Pelizza, De Beule (87' Torres Valiente), Gasmi (80' Srihi).