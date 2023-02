Pour ses débuts à la tête du RSD Jette, le citoyen de Rebecq Luc Libert était servi avec la visite de l’équipe de sa commune. Auteurs d’un sept sur neuf lors de leurs trois dernières sorties, les visiteurs entendaient d’ailleurs poursuivre sur leur lancée, et prouver que leur premier tour assez poussif ne reflétait pas la vraie valeur d’un groupe initialement construit pour jouer les premiers rôles.

Le début de la rencontre était d’ailleurs dominé par les troupes du président Demolie, avec comme fers de lance Camargo et Depotbecker qui, sur le flanc droit, donnaient le tournis au courageux mais inexpérimenté Parent, et à un Camara rapidement averti. Le danger venait régulièrement de leur côté, et il fallait un joli réflexe du gardien D’Alberto pour empêcher Piret d’ouvrir le score sur un centre de Depotbecker. L’arbitre annulait ensuite un but de Delsanne, à la conclusion d’un corner de Camargo. Mais quelques instants plus tard, ce dernier poussait le jeune Parent à la faute, au propre comme au figuré. Spécialiste patenté des tirs au but, le capitaine rebecquois ne flanchait pas, prenant aisément D’Alberto à contre-pied. "Après, Jette a bien réagi et nous a donné un peu de fil à retordre. Mais durant la pause, nous avons apporté les ajustements tactiques qui s’imposaient afin que le bloc laisse moins d’espaces. Et nous avons mieux contrôlé les événements lors du second acte. Le score aurait même pu être plus lourd, mais les joueurs ont fait le job avec ce 0-2", se réjouissait le coach rebecquois, Dimitri Leurquin.

"Notre seul objectif reste, actuellement, de bien négocier le match suivant"

Garder le zéro derrière et compter sur les qualités de joueurs offensifs du calibre de Depotbecker et de Bova pour ne citer qu’eux, c’est une recette qui marche et devrait encore apporter beaucoup de satisfactions aux Brabançons d’ici la fin de la saison. "Après notre premier tour placé sous le sceau de l’irrégularité et des nombreux buts encaissés, nous avons procédé à une sérieuse remise en question, précise encore l’ex-joueur de La Louvière et de l’Olympic. Nous avions le triste privilège de posséder la défense la plus perméable de la série. Or, les équipes du haut de tableau encaissent peu. Et si nous alignons toujours le même quatre arrière, le groupe défend plus en équipe. Cela dit, notre seul objectif reste, actuellement, de bien négocier le match suivant."

Arbitre: M. Requier.

Les buts: Camargo sur pen. (0-1, 21'), Bova (0-2, 68').

Cartes jaunes: Camara, Camargo.

JETTE: D’Alberto ; Kaleba, De Marree, Sikumoya, Camara ; Cruz Dos Santos, Nzayadiambu, Cortvriendt (71' Sylla), Parent (72' Alves), Necipoglu ; Mungongo (75' Some).

REBECQ: Vandermeulen ; Camargo, Demolie, Delsanne, Cordaro ; Kouame, Piret, Depotbecker (69' Bagayoko), Bova (90' De Greef), Henri (77' Contino); Lufimbu (90' + 2 Clinckart).