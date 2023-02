Quarts temps: 13-24, 20-22, 16-11, 11-13.

BRAINE (2x3, 12/17 LF, 17 ftes): MARBLIE 20, De Keyzer 3 (1x3), D’Aronco, Meunier 7, Popovici 3, BRICLET 14, Comelli 3 (1x3), DRANTMANN 6, ROBERT 5, Fouka 2, TILMANT 7.

Sans Devos, Febrissy, Marteau et Muylaert, les Castors sont revenus vainqueurs d’un déplacement piégeux à l’Atlas Jupille, le quatrième du championnat. La formation liégeoise était la seule cette saison à avoir fait plier les Rongeuses, c’était en Coupe AWBB. "On a fait un début de match extraordinaire", constate le coach François qui poursuit: "Certainement notre meilleure mi-temps de la saison à cinq minutes près. On a eu quinze minutes parfaites avec de la réussite aux tirs et une grosse débauche d’énergie en défense. On a mené de 19 points d’écart. On a étouffé l’Atlas mais nos trois dernières minutes avant la mi-temps sont un peu moins bonnes. Il y a de la qualité en face, l’adversaire nous le rappelle."

À 33-46, le coach François profite de la mi-temps pour mettre ses jeunes troupes au parfum: "J’ai simplement prévenu qu’on allait sans doute être moins en réussite en attaque. C’est ce qui s’est passé au troisième quart. Jupille a bien coupé nos lignes de passe et nous a opposé une zone agressive. On a été moins patient mais de l’autre côté du terrain, en défense, on a bien tenu le coup."

Revenu à 49-57 puis 51-57 (32’), l’Atlas ne passera jamais sous la barrière des cinq points d’écart. "Offensivement, ce fut beaucoup plus dur pour nous en fin de match mais on a bien tenu le coup à l’arrière. On gère bien les dernières minutes et on affiche une super mentalité face à une équipe qu’on risque de retrouver en play-off."

L’absence de plusieurs titulaires a permis aux jeunes Briclet et Drantmann de se mettre en évidence. Sauf accident, le coach François pourrait avoir l’embarras du choix dans quelques semaines: "Ce match, c’est la preuve qu’on a de la ressource. Dans l’optique du tour final, si jamais – et je ne le souhaite pas – on devait avoir deux ou trois blessées, on a montré qu’on pouvait assumer."