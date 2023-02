À cinq points de la quatorzième place occupée par Stéphanois, les hommes de Martin Dehut sont au pied du mur au moment de se déplacer à Court-Saint-Étienne. Une victoire peut les relancer dans la course au maintien alors qu’une défaite les précipiterait quasiment inexorablement vers la P3 !

Au coup de sifflet final et au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout par leurs adversaires de l’après-midi, les Jodoignois ont un genou à terre et auront clairement du mal à se remettre d’une défaite au goût de descente. "C’était pour moi notre dernière chance de se sauver et ce revers condamne l’équipe à la relégation. On ne va pas se leurrer, c’est fini et la fin de saison risque d’être longue," analysait implacablement le T1 jodoignois.

Difficile effectivement de trouver des motifs de satisfaction côté jodoignois tant ce match importantissime a tourné à l’avantage des Stéphanois. Déterminés et volontaires, les hommes de Rénald Pansaerts mettent une grosse pression d’entrée et la vivacité et la technique du quatuor Dechamps, Dequenne, Albahtouri et Basile fait énormément de mal à la défense visiteuse. Sur un centre de Basile, c’est d’abord Lucas qui ouvre la marque de la tête à la dixième minute avant qu’Albahtouri et Basile ne fixent les chiffres à 3-0 à la pause. Malmenés et dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Jodoignois sont inexistants en première période.

Les intentions sont toutefois meilleures après la pause mais l’exclusion de Bruno à l’heure de jeu et les maigres possibilités de Ginion et de Neuville ne feront pas frémir des Stéphanois en totale maîtrise qui ajouteront un dernier but par Basile G.

Grand ouf de soulagement pour le T1 local Rénald Pansaerts. "Il reste encore du boulot mais nous venons clairement de prendre une bonne option sur cette quatorzième place qui pourrait être synonyme de sauvetage. Nous avons joué notre plus belle première période de la saison dans une rencontre très importante avec beaucoup de rythme et de justesse. Nous avons bien contrôlé le match et la victoire ne se discute pas."

Arbitre: Moad Bouhali

Cartes jaunes: Calloens, Schauwers, Hemelhof.

Carte rouge: Bruno (2 jaunes, 60')

Buts: Lucas (1-0, 10'), Albahtouri (2-0, 30'), Basile A. (3-0, 36'), Basile G. (4-0, 85)

STEPHANOIS: Sprimont, Schauwers, Lucas (86 Delespesse), Helm, Albahtouri, Dequenne (87 Mortier), Basile A. (46' Vanluyten), Dechamps (80 Basile G.), Voet, Hemelhof, Kiekeman.

JODOIGNE: Brandt, Dardenne R., Mapumba, Ginion, Puttemans, Closse (62' Marchal), Stordeur (46' Neuville), Calloens, Degeest (46' Amrani), Fortemps, Bruno.