Les Tubiziens ont mis fin à une série de quatre matches sans victoire tout en y ajoutant la manière contre Waremme. Il n’a fallu que quelques minutes à Leite pour les placer aux commandes. El Omari a fait le break juste avant le repos et la seconde période fut à sens unique. "On a entamé ce match pied au plancher et on l’a dominé après l’ouverture du score. À la reprise, le but était de planter le troisième dans le premier quart d’heure et c’est ce qu’on a fait. Même si on avait surtout manqué de réussite lors des matches précédents, je pense que la deuxième mi-temps qu’on a jouée à dix contre Stockay fut l’élément déclencheur, et on s’est remis sur une bonne spirale", apprécie le T1 local, Mohamed Bouhmidi.

Hormis la blessure à l’épaule d’Aarab et les suspensions de Giusto et Tepe contre Jette, samedi prochain, la soirée fut très positive "car on fait une clean sheet, on met cinq buts et on gagne à la maison, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps (NDLR: le 26 novembre)."

Du côté des Wawas, "on a livré une première période correcte avec un piquet et deux ou trois face à face ratés puis on a été invisible en deuxième période avec un banc qui n’a pas apporté ce qu’on espérait, et le score final n’est pas forcé, souffle le coach, Henri Verjans. On savait que ce serait dur face à une belle équipe de Tubize, mais notre situation reste précaire et il sera grand temps de prendre des points face à Deux-Acres."

Arbitre: M. Arcoly

Cartes jaunes: Rihon, Lkoutbi, Laruelle, Giusto, Tepe

Buts: Leite (1-0, 8'), El Omari (2-0, 42'), Patris (3-0, 58'), El Omari (4-0 et 5-0, 71' et 87').

TUBIZE: De Bie, Garlito (75' Delhaye), Aarab (63' Ouahouo), Patris, Lkoutbi, Van Onsem, Tepe, Pierret (63' Michel), Leite, Giusto (63' Velasco), El Omari.

WAREMME: Lemire, Saint-Mard, Deflandre (54' Bourard), Étienne (71' Lorenzo), Laruelle, Gueye, Dichiara (77' Glorieux), Angiulli, Rihon (60' Boseko), Lannoy, Cheriet.