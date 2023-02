Rapidement mené au score suite à un cafouillage sur corner, Chastre a fait plus que jeu égal avec son opposant au cours de la première période et peut regretter ces deux occasions manquées par Houbrix de la tête (15') et ce sauvetage de Tremerie face à Goetynck (44').

Les visitées remontaient sur le terrain avec de bonnes intentions mais sur un contre favorable, De Groote doublait la mise. Deux minutes plus tard, un centre de Valcke dévié dans son propre but par Adens provoquait le 0-3 et, dans la foulée, De Groote profitait d’une perte de balle au milieu pour aller tuer tout suspense. "On était content à la mi-temps même si on prend de nouveau un bête goal sur phase arrête, indique Michaël Verstraelen (T1). Pour le reste, il y avait moyen car elles ont quelques minutes de temps fort où elles mettent trois goals. Dans le jeu, c’est le match le plus abouti de la saison, mais ce n’est toujours pas assez. Cela dit, le groupe est fantastique et le but qu’on met à la fin veut tout dire."

Après avoir accusé le coup pendant dix minutes, les Chastroises remettaient du cœur à l’ouvrage et sauvaient méritoirement l’honneur grâce à Goetynck à la réception d’un tir de Sekelama repoussé par le poteau. "Ce n’était que 1-0 et on y croyait à la mi-temps, souligne la gardienne, Gwendoline De Henau. On a essayé de se remotiver dans le vestiaire et c’est finalement dans la tête et le manque de réussite que la différence s’est faite. Mentalement, on a continué à se battre jusqu’au bout et on espère que ça finira par payer."

Arbitre: M. Boukhlis

Cartes jaunes: Bernard, Vanhaesbrouck, Genard

Buts: Matton (0-1, 1'), De Groote (0-2, 51'), Adens c.s.c. (0-3, 53'), De Groote (0-4, 57'), Goetynck (1-4, 90'), De Groote (1-5, 91').

CHASTRE: De Henau, Adens, Fregesse, Houbrix, Baez, Francx, Bernard, Houtart, Goetynck, Verstraelen, Genard (83' Sekelama).

Z. WAREGEM: Tremerie, Vanhaesbrouck, Colle, Matton (27' Vergote), Carmans, Hubaut, Schiettecatte, Valcke (86' Goossens), De Groote, Depraetere (86' Vermès), Naert (61' Martens).