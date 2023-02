Terwagne met les choses au point

Ses premières semaines à la tête de l’équipe furent remarquables. "Un travail conséquent a été effectué par mes soins (et les membres du staff qui croyaient en moi) en préparation en imposant ma philosophie, mes plans de jeux tout en développant les compétences tactiques, physiques et mentales des joueurs. Des résultats probants ont d’ailleurs rapidement été remarqués dans les matchs de préparation avec un début de championnat juste exceptionnel et un 10/12 contre Manage, Mons, USGTH, Onhaye et une première défaite seulement lors du sixième match. Sans un travail de qualité, il aurait été impossible de voir l’équipe trôner en tête de la série durant plusieurs semaines et déjouer tous les pronostics, chose qui n’avait jamais été réalisée auparavant en nationale, par qui que ce soit."

"Ma réussite dérangeait"

Jodoigne leader du classement après cinq journées, les mots "titre" et "tranche" commençaient à se faire entendre en tribune, un supporter lâchant même: "c’est la saison ou jamais pour monter." Mais il fallut vite déchanter ! "C’est à partir de ce moment que ma réussite a commencé à déranger la personne responsable du recrutement qui n’a jamais été derrière moi depuis le début car j’étais un choix des dirigeants et pas le sien. J’ai donc averti le président que ça poserait problème un jour ou l’autre et qu’il faudrait faire un choix. Cela est resté sans réponse… Une manipulation s’est mise en route de manière à monter la tête de certains joueurs, voire même du staff et influencer fortement les dirigeants. Ce qui a fonctionné et a amené de moins bons résultats. L’équipe est donc rentrée dans le rang au niveau du classement mais avec 14 points en une tranche, on ne parlait certainement pas de maintien comme actuellement."

On ne le saura jamais mais une chose est sûre, Jérôme Terwagne a fait le "job". Si pas plus… "Je pense même que nous serions déjà sauvés si j’étais toujours là. Je ne connais toujours pas, à ce jour, le motif pour lequel on m’a empêché de pouvoir continuer mon travail. 9 petits points seulement ont été pris depuis mon départ… Il est donc clair que ce scénario a été organisé et que les dirigeants (à qui je n’en veux pas) ont été influencés et manipulés par cette personne qui va d’ailleurs quitter le club prochainement, sans doute par aveu d’échec. Je conseille aux dirigeants, à l’avenir, de s’entourer des bonnes personnes pour se faire conseiller sportivement car le club et tous ses bénévoles méritent le respect."