TDW1: Braine se présentera déforcé à Laarne

Deux semaines après la qualification pour la finale de Coupe de Belgique (qui aura lieu le 11 mars à Forest National face aux Kangoeroes Malines) et la trêve internationale des Cats, les Castors Braine reprennent le chemin du championnat par un déplacement à Laarne ce samedi soir (20 h 30). Tandis que la Hongroise Reka Lelik soignait sa blessure aux ischios, la Slovène Aleksandra Kroselj (4 minutes face à la Pologne), la Croate Matea Tadic (8 points, 2 assists face à la Serbie) et l’Ukrainienne Miriam Uro-Nile (5 points, 2 rebonds face à la Lituanie et 14 points, 3 assists contre la Finlande) jouaient pour leur équipe nationale respective. Tout comme la Slovénie – pays hôte du prochain EuroBasket – et la Belgique (première de son groupe), la Hongrie (meilleure 2e) s’est qualifiée pour le championnat d’Europe.