R2 messieurs: Des Castors Braine prudents comme des Sioux avant de recevoir l'Union Liège

Ce soir à 20h45, Castors Braine, toujours leader incontesté de la série, reçoit la formation d'Union Liège, le dernier du classement. "Vu le classement, ce sera un match un peu bizarre contre une formation qui a besoin de points et qui joue sa tête dans la série à chaque match et celui-ci ne fera pas exception, préface le coach Gianni Maren en parlant de cette rencontre. Au match aller nous avions facilement remporté les trois points (49-96). Pour chacun de nos matches, nous avons pris le pli de respecter notre adversaire. Liège ne dérogera pas à cette habitude. Nous aborderons donc cette rencontre avec le plus grand sérieux car nous l'avons préparé avec beaucoup d'intensité. Liège ne viendra pas chez nous en victime consentante. Et si on ne l’aborde pas avec la bonne attitude, c'est le genre de match où l’on peut se faire surprendre et se mettre dans les problèmes parce que notre mentalité n'est pas bonne. Et ce n'est clairement pas dans nos intentions."