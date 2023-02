Ce match peut déjà être qualifié de couperet pour les hommes d’Olivier Mulaba, s’ils veulent toujours avoir une chance de se qualifier pour les play-off. Les Aubelois pointent actuellement à la troisième place du championnat mais ont une tendance à mal s’exporter. En les battant, les Genappois pourraient revenir à une défaite de différence, et donc maintenir l’espoir vivant.

"Notre défaite à Mons nous laisse avec certains regrets, sachant que nous avons fait un bon match, explique l’emblématique Christian Ilongo. Tout le match a été serré, avec des alternances au score. On manque un peu de fraîcheur pour bien finir, mais on n’a pas à rougir de ce résultat. On n’a pas la même profondeur de banc par rapport à Mons, et on l’a un peu payé dans le dernier quart. Malgré cela, je pense que notre prestation et nos dernières semaines d’entraînement, nous permettent d’être optimistes pour la suite. Concernant la réception d’Aubel, on ne se met pas la pression, mais, à domicile on veut la victoire. Aubel est un concurrent direct pour l’accès aux play-off, donc la victoire sera précieuse. Leur calendrier est plus difficile que le nôtre, et il y a de bonnes chances pour qu’ils continuent à perdre des plumes par la suite, nous mettant dans une situation favorable. Je pense qu’on a un calendrier plus favorable aussi que Gembloux, donc, pour le moment, je dirai qu’on a encore notre destin en main."