En bon cartésienne appréciant la quadrature du cercle, Sarah Dochez estime que son équipe ne doit pas trop se poser de questions: "On a gagné l’aller à Boninne de 18 unités. On est devant les Namuroises au classement. Il faudra faire un match correct, on se doit donc d’emporter la mise à la maison."

La parole sera une fois de plus à la défense brabançonne mais la coach pointe un autre élément: "L’intensité défensive et l’énergie qu’on mettra seront importantes mais je souhaite aussi un mieux en matière de circulation offensive. Quand la balle est moins statique et que ça tourne bien au niveau des passes, ou s’ouvre automatiquement des possibilités. La défense adverse a alors plus de difficultés à contrecarrer nos options en attaque."

Bref, il faudra oser tirer en cas de shoot ouvert, attaquer l’anneau et ressortir la balle si la défense namuroise se resserre. Le Rebond récupère une de ses joueuses de percussion puisque Elise Van Tichelen (entorse) fait son retour dans l’équipe. Justine Demolder sera, pour sa part, absente.

La Régionale 1 du Rebond Ottignies ayant joué en milieu de semaine, la R2 récupère sa case horaire.

"On joue à 15 h, ça permettra de se voir plus longtemps après la rencontre. J’espère qu’on la gagnera", observe Sarah Dochez.