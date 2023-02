N1: Nivelles engage le Français Romain Kriecz

Joost Borremans, dont le fils est engagé au football à Alost, n’avait plus la possibilité de s’entraîner deux fois par semaine. Passeur de l’équipe de nationale 1, il souhaitait donc arrêter. Le club Nivelles lui a trouvé un remplaçant en la personne de Romain Kreisz, 32 ans, actuellement passeur de l’équipe de nationale 1 d’Halluin, au troisième niveau français, un niveau professionnel. " Il a joué six ans en Pro A et deux ans en Pro B dans le championnat français. Il a notamment défendu les couleurs de Poitiers et Tourcoing. Il travaille à Bruxelles et va s’établir à Eghezée. Il cherchait un club qui lui permette de jouer à un bon niveau en s’entraînant deux fois semaine. C’est une aubaine pour nous que d’avoir pu l’attirer. Il s’est entraîné mercredi, il en impose sur le terrain. C’est un leader ", indique Thibaut Deigers, actif dans la cellule de recrutement du club de Nivelles, qui est aussi passeur de l’équipe.