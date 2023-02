Ligue A: Romain Vanhelmont sera titularisé avec Huibertin contre Gand

Si Achel ne prend pas les trois points à Alost, Guibertin sera assuré de la septième place, quel que soit le résultat de son match contre Gand. "Terminer septième de la phase classique permet d’avoir deux points pour entamer les play-down alors que le huitième reçoit lui un point de bonus. Dans les faits, cela ne change rien. On sait d’office que nous devrons gagner trois des quatre rencontres des play-down pour conserver notre septième place. Nous mettons donc le focus sur les play-down", annonce Wannes Rosiers, le coach de la formation guibertine.

Celui-ci a donc décidé de donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont eu moins jusqu’ici. "Romain Vanhelmont a peu joué. Il débutera la rencontre dimanche contre Gand. Ce match doit nous permettre de tester certaines options."

Par contre Guillaume Dussart ne devrait pas être de retour. "Il a maintenant repris les entraînements. Mais il ne saute pas encore. Si nous l’utilisons, ce sera en réception. Ce n’est pas le moment de prendre le risque de reprendre trop tôt alors qu’il est resté un an et demi sans jouer. Ce serait chouette pour lui de pouvoir rejouer cette saison encore et de participer au deuxième tour. Il lui reste quinze jours pour se préparer."

Le deuxième volet de la compétition débutera par la visite de Waremme à Mont-St-Guibert le 5 mars prochain.

Jouer les play-off la saison prochaine

Le club prépare la saison prochaine. On sait que les dirigeants veulent se renforcer en position 4. "Nous avons plusieurs joueurs en vue mais rien n’est encore décidé", annonce Wannes Rosiers qui doit encore confirmer sa présence pour la prochaine saison. "J’avais annoncé que mon souhait était de rester si le club est prêt à se renforcer pour jouer le Top 6 la saison prochaine. L’intention de tout le monde, dirigeants et joueurs, sera de jouer les play-off. Si on peut se renforcer, alors, normalement, je reste"