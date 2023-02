Les Chastroises pensent déjà à la suite

Toujours bloqué sur zéro, Chastre ne se fait plus trop d’illusions quant à l’issue de cette saison. "On est descendant à 95% et c’est sans doute mieux pour le club, avance le coach, Michaël Verstraelen. Il y a eu cette opportunité et il fallait essayer mais cela fait quand même trois ans que c’est compliqué après une première saison blanche en raison du Covid et une seconde où l’on a été sauvé administrativement. N’oublions pas qu’on est dans l’antichambre du top féminin en Belgique. Cette D1 est exigeante et demande plus de moyens à l’image d’un suivi médical des joueuses et des équipes s’entraînant trois fois par semaine, ce qu’on ne peut pas se permettre."