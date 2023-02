Les célébrités se mettent au padel pour le Télévie

Alors que l’ex-pongiste Jean-Michel Saive venait de quitter le restaurant, le journaliste sportif et présentateur de la RTBF Benjamin Deceuninck y prenait place en compagnie d’Élodie de Sélys et Swann Borsellino, respectivement journaliste et consultant sur la chaîne publique. "J’aurais bien aimé jouer au padel, mais mon genou en a décidé autrement. Je me contenterai donc du restaurant. Mais je tenais quand même à venir aujourd’hui. C’est un événement organisé pour la bonne cause", sourit le présentateur de la Tribune.

Tous étaient donc là pour le Télévie, la fameuse opération organisée par RTL pour récolter des fonds pour financer la recherche contre le cancer. "Tous les bénéfices de la journée seront consacrés à cette cause, commente Alain Przednowek, patron du magasin Allan Sport et fondateur du challenge. Lorsque le challenge a été créé il y a dix-huit ans, il n’y avait qu’un tournoi de tennis. Aujourd’hui, il y a six épreuves, dont un tournoi de padel."

"C’est une cause qui me tient à cœur"

Outre les "stars", parmi lesquelles on retrouvait également l’ancien tennisman Filip Dewulf et la présentatrice Sandrine Corman, il y avait également les meilleurs joueurs de padel belges, mais aussi monsieur et madame Tout-le-monde. "Un premier tournoi réunissant différents clubs belges a été organisé ce matin. Les quatre meilleures équipes pourront prendre part au tournoi des peoples organisé l’après-midi. Chaque personnalité sera toujours associée à un des meilleurs joueurs pour que les matchs soient toujours relativement équilibrés."

Face à l’organisation d’un tel événement, une question s’impose: pourquoi autant s’investir pour le Télévie ? "C’est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Mon papa est mort d’un cancer du pancréas."

Et à peine la photo de groupe avec tous les participants réalisée que le tournoi commence avec, sur le premier terrain, une affiche pour le moins alléchante. Face aux "hôtes" du jour, Guillaume Gillet et Steve Darcis, on retrouvait Jean-Michel Saive et Clément Geens, qui n’est ni plus ni moins que le champion de Belgique en titre de padel. Bien que serré, le duel a tourné en faveur de l’équipe de l’ancien n° 1 mondial de tennis de table. "On a fait exprès de perdre, plaisantait Guillaume Gillet à la fin du match. C’est important de laisser les adversaires gagner quand on les reçoit dans ses installations. Comme ça, ils auront envie de revenir."

Si le tournoi – remporté par Thibaut Vinel et Jérôme Peeters – s’est déroulé dans la bonne humeur, difficile de savoir pour l’instant combien il va rapporter. "On vient de vivre deux années compliquées à cause de la Covid et de la guerre, détaille Alain Przednowek. Mais en 2019, on a gagné 109 000 € pour l’ensemble du challenge. Cette année, on devrait collecter entre 70 000 et 100 000€."

Bref, ce dimanche, on s’est amusés, on a fait du sport et on a agi pour la bonne cause. Finalement, que demander de plus ?