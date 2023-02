Le nageur villersois Luca-Alexandru Pelle maîtrise sa nouvelle technique: "c'est aussi important que les performances"

Il a signé deux médailles d'or en 100m et 200m dos aux championnats francophones le week-end dernier. "Pour l'instant le dos est la discipline sur laquelle je me focalise le plus. Je suis un nageur de 100 et 200 mètres, indique le jeune homme de 13 ans. Je suis né en décembre. J'aurai 14 ans en décembre, je suis classé parmi les nageurs nés en 2009."

Il a aussi récolté trois médailles d'argent, en 100 et 200 m brasse et en 200 m 4 nages. "J'ai amélioré mes temps et j'ai aussi pu maîtriser la technique. c'est aussi important que les performances."

Son prochain objectif sera de réussir de bons championnats de Belgique, en juillet prochain.