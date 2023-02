La Referee Academy, une académie qui forme les jeunes arbitres

Le principe de ces académies est de former les jeunes arbitres dès qu’ils sont en mesure de se présenter. "On recrute les jeunes arbitres à partir de 13 ans. Ils ne sont pas encore aux cours vu qu’il faut 16 ans pour les suivre et devenir arbitre officiel. On les recrute via notre site internet mais je me rends aussi dans les écoles à la rencontre des professeurs de gym, les mieux placés pour me parler de leurs élèves et potentiels candidats."

Une fois inscrit à l’académie, le jeune arbitre reçoit une formation théorique. "Comme ils vont commencer par arbitrer des matches de foot à 5 et foot à 8, des U 8 aux U 12, les règles sont différentes du foot à 11. Les rentrées se font au pied et pas à la main, il n’y a pas de hors-jeu ni de cartes jaunes et rouges, tout est indirect,… Et puis, ce sont des matches plus faciles à arbitrer car ils se jouent sur des petits terrains et cela joue moins vite", précise Daniel Eggermont.

Une oreillette pour se faire guider

Une fois la théorie bien assimilée, les jeunes reçoivent un équipement et se retrouvent sur le terrain. "Ils sont équipés d’une oreillette et on les suit depuis le bord du terrain. On communique en direct avec eux."

Tous ces matches se déroulent principalement au siège de l’académie, Drève Olympique à Anderlecht. "On a un groupe Whatsapp. J’envoie le lundi les matches du week-end et les arbitres me répondent en fonction de leurs disponibilités."

Ils ne sont pas rémunérés mais reçoivent leur équipement, participent à la réception d’après-match et, cerise sur le gâteau, ils peuvent suivre tous les matches du Sporting d’Anderlecht.

À 16 ans, le moment est venu pour les arbitres de quitter l’académie. Ou pas… "Quand ils sont bien formés et quand ils ont atteint l’âge de devenir arbitre officiel, l’objectif est qu’ils se dirigent vers la Fédération, que ce soit l’ACFF ou Voetbal Vlaanderen dans le club de leur choix, en sachant que les clubs doivent posséder un nombre minimum d’arbitres pour éviter de devoir payer des amendes. Maintenant, les arbitres qui le souhaitent peuvent rester chez nous. Ils sont alors désignés pour des matches amicaux ou inter-équipes du même club mais aussi du foot à 11. Dernièrement, trois arbitres ont été récompensés en ayant l’occasion de diriger des matches amicaux de l’équipe première d’Anderlecht."

Pour l’académie anderlechtoise, comme pour toutes les autres, l’avantage de la formule "est de libérer coaches et délégués lors des rencontres. Bien souvent, ils doivent eux-mêmes arbitrer et c’est une tâche en moins."

La Referee Academy d’Anderlecht compte aujourd’hui 23 arbitres, dont 15 ont moins de 15 ans. Cinq arbitres sont passés à l’ACFF: Anthony Nolet, Wael Abdelaoui, Maceo Videra ainsi que Naël Djadi et Alessandro Vigano qui sont du Brabant wallon.

Les informations sur la Referee Academy d’Anderlecht peuvent être obtenues auprès de Daniel Eggermont au 0493 88 88 07 ou par mail: daniel.eggermont@rscanderlecht.be