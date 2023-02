En rejoignant l'équipe développement junior de Bahrain Victorious, Oscar Dopchie a mis toutes les chances de son côté

Oscar a passé un bon hiver malgré un mois de décembre complètement à l'arrêt à cause d'une blessure au genou gauche. "Après cela, j'ai fait beaucoup de kiné, je suis revenu et j'ai pu reprendre les entraînements." Conséquence ? "J'ai encore aujourd'hui une grosse lacune au niveau de mon endurance, de mon fond. C'est d'ailleurs ce qui a été repéré lors de mon récent test à l'effort, toutefois excellent en termes de performance en intensité (PMA) et de Vo2max (capacité à capter l'oxygène dans l'air, indice d'un grimpeur, NDLR) . Ce test m'a aussi permis de prendre conscience de mes capacités et de partir assez confiant en stage à ce niveau-là."

Avec sa nouvelle équipe, Oscar bénéficie aussi désormais d'un nouveau vélo Mérida, le même que les pros de Bahrain. "Et ça, ça change évidemment tout pour moi aussi en termes de performances."

En stage à Calpe (5 au 15 février) l'adaptation à sa nouvelle équipe a donc commencé réellement. "On y parle principalement anglais et c'est un mélange de pleins de nationalités et cultures. Évidemment c'est difficile de former un seul groupe à cause de ça car on est beaucoup dans l'équipe mais j'ai toutefois noué un bon lien avec certains."

Le stage en lui-même? "En une semaine nous avons déjà fait plus de 800 kilomètres et 27 heures sur le vélo. La météo a été pluvieuse au début mais ensuite cela a été idéal pour s'entraîner. Je m'y suis senti assez bien. J'ai effectué des tests corrects avec l'équipe et me suis montré à mon avantage."

Ce qui vaut à Oscar sa première sélection d'entrée pour la saison, avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne. "C'est un honneur pour moi d'y participer et j'irai avec un sentiment de revanche par rapport à l'an passé (fracture du coude au sprint massif). La suite du programme, on verra, mais j'ai déjà en point de mire la Gupuzkoa Klasikoa (une course de deux jours, vallonnée, dans le pays basque fin avril)."