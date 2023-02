D3A ACFF : Les premières prolongations à Jodoigne

Après la prolongation du duo d’entraîneurs, Steve Dessart et Lorenzo Lucania, ils sont déjà six joueurs à avoir prolongé pour la prochaine saison: Romain Puttemans, Cyril Pohl, Ethan Gilles, Granit Berisha, Etmane Abdelaouhed et Tanguy Muntuabu. D’autres joueurs vont suivre dans les prochains jours.