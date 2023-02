D3A ACFF: Jodoigne doit retrouver calme et sérénité

Steve Dessat, lui, calme le jeu, et les six premières prolongations (Romain Puttemans, Cyril Pohl, Ethan Gilles, Granit Berisha, Etmane Abdelaouhed et Tanguy Muntuabu) rassurent. "Je me concentre sur la suite de la saison, remarque le coach. On prépare la saison prochaine et tout se met en place. L’équipe est également bien focus dans l’idée de prendre rapidement des points et c’est très encourageant pour la suite. Non seulement le groupe s’entraîne bien mais c’est plus dans l’attitude des gars que c’est positif."