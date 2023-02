D3A ACFF: Braine se payerait bien un bonus face à Onhaye

Les Jaune et Bleu sortent d’un succès important. "Ça nous a fait du bien, surtout par rapport à la deuxième mi-temps de Mons qui n’avait pas été bonne dans beaucoup de domaines, analyse le T1, Olivier Suray. La prestation de dimanche passé nous a rassurés par rapport aux matches à venir mais on devra afficher le même visage au niveau du caractère et de l’envie, et tout faire pour prendre quelque chose face à Onhaye. Les deux matches suivants contre Couvin et le Léo seront plus importants, et ce sera du bonus ici, mais on a montré à l’aller qu’on était aussi fort qu’Onhaye. Ils nous avaient plantés deux magnifiques buts en vingt minutes avant de profiter d’une glissade sur le troisième but."