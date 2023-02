D2 ACFF: TUbize veut renouer aux joies de la victoire devant Waremme

Les Tubiziens ne vivent pas le début d’année civile espéré. Avec un récent 1/9, et le Top 3 qui s’éloigne au fil des semaines, une réaction sera plus qu’attendue ce samedi soir lors de la venue de Waremme au stade Leburton. Alors que les résultats pourraient laisser entendre que l’équipe est en méforme, le coach de Tubize-Braine, Mohamed Bouhmidi, souhaite tout de même mettre un avant une réussite qui semble avoir délaissé son groupe, plutôt qu’un problème de performances: "Si je reprends nos deux dernières défaites, nous sommes battus sur deux penaltys contre Namur et lors du derby à Rebecq, avec un peu plus de réussite, on rentrait au vestiaire à la mi-temps sur le score de 0-3, et on ne parlait même plus de ce match. De plus, la semaine dernière, on se retrouve à dix dès la 40e minute, et malgré cela, grâce à une grosse force de groupe et un bon mental on parvient à ramener un point. On est clairement dans une phase où rien ne tourne pour nous, mais malgré cela les gars ne baissent pas les bras. On a bossé encore plus dur et je sens qu’à l’entraînement tout le monde veut se donner encore plus. Je suis sûr et certain, que chez nous, sur notre terrain et devant nos supporters, la réussite sera avec nous et nous permettra de renouer avec la victoire."