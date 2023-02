Cyclisme sur route : Ambitieuse, Louise Jacquemain (Baloise WB Ladies) a beaucoup travaillé durant l’hiver : "Je ressemble enfin à une cycliste"

Objectifs : un contrat pro et des premiers rôles

Au niveau physique, Louise a également progressé. "Avant, au-dessus d'une difficulté, je devais récupérer. Là, je suis capable de poursuivre l'effort, ça brûle pendant deux minutes puis cela redevient normal, cela pourra me permettre de remettre une accélération en course, quand tout le monde a difficile, alors qu'avant, je n'en étais pas capable."

De quoi donc envisager une évolution dans sa carrière. "Je voulais des garanties de mon staff pour cette saison, l'assurance de pouvoir disputer le programme que je souhaitais, toutes les courses où j'aspire encore à apprendre mais surtout me distinguer. J'ai eu toutes les garanties donc je suis encore sous les couleurs de Baloise WB Ladies cette saison, avec l'espoir à 27 ans, de décrocher un contrat professionnel l'an prochain. C'est un moment clé."

En 2023, Louise Jacquemin vise un bon classement au calendrier de la Woman Cycling Serie tout en jouant les premiers rôles, avec à la clé des podiums voire des victoires chez les professionnelles. "Qui sait pour un passage chez les pros dans le courant de l'année ? Mais je vise plutôt 2024. On verra, sachant que mon équipe continuera à progresser et évoluer d'ici là, avec l'ambition, grâce à son budget plus élevé, de devenir une structure continentale et donc professionnelle, en 2025. Si je n'atteins pas cet échelon en 2024, je ne renonce pas à poursuivre avec l'équipe chez les pros en 2025."

C'est avec la course Bruxelles-Opwijk en Woman Cycling Serie que la cycliste de Wauthier Braine va débuter sa saison, puis elle enchainera avec le Samyn. "J'ai testé les pavés et quelle différence par rapport à l'an dernier! Le travail avec Ludo est payant. À l'entraînement, il vient très souvent au contact pour me tester, voir comment je réagis. Tout cela m'est profitable. Il est même parvenu à me faire monter sur un VTT pour parfaire ma technique. Cela se ressent."

Quel profil de coureuse ? "Je suis bien en sprint"

Après ces deux premières courses, une petite coupure dans le calendrier féminin suivra puis il y aura une épreuve chaque semaine, dont le très attendu Tour de Normandie. "Une épreuve de trois jours, par étapes donc, une première pour moi. C'était aussi une de mes demandes car cela me fera évoluer mais les autres filles aussi. J'aspire à pouvoir désormais vivre des courses d'équipes où nous roulons ensemble et pouvons peser sur la course. C'est ainsi que l'on progressera. Nous avons fait un stage à la mer, il y a encore du travail mais on le sait, entre les entraînements et les compétitions, il y a une fameuse différence. Dès lors, nous verrons lors des premières courses. Pour ma part, je suis plus qu'impatiente de voir à quel point le travail de l'hiver va changer mes prestations."

Et dans les questions qu'elle se pose, il y a celle de son profil de coureuse. "Je sais que je suis plutôt bien au sprint, même si je ne savais pas faire cela correctement, au niveau technique. Ludo m'a également appris comment faire. Un excellent boulot préparatoire. Dorénavant, je sais sprinter avec les mains en bas du guidon. Oui, je ressemble enfin à une cycliste."

Sachant qu'elle se débrouille aussi dans les bosses, et qu'elle va vite, sans oublier qu'à force de côtoyer Ludovic Robeet, elle a appris cet esprit baroudeur. 2023 s'annonce donc prometteur pour Louise Jacquemin!