Championnats francophones: De l'argent en 100m crawl pour le jeune rixensartois Tom Tassenoy

Le jeune homme a rejoint ce groupe en septembre 2022: "Au début, il avait difficile avec les trois entraînements par semaine. Aujourd'hui, il tire le groupe."

Football, scoutisme et hip-hop

Lors de chaque sortie, le jeune homme améliore ses temps. Le week-end dernier, il participait aux championnats francophones pour la première fois: Il a décroché une médaille d'argent en 100 m crawl en 1'19''98 en canetons 10 ans. Il terminait quatrième en 100 m dos. "Il a été disqualifié en 100 m brasse pour une raison que j'ignore. La brasse est sa nage de prédilection", indique encore Coralie Thiry.

La natation n'est pas sa seule discipline. "Je fais du football à l'Arena de Wavre. J'ai aussi d'autres activités. Je fais du scoutisme, de la robotique et du hip-hop. La natation est mon activité numéro un, signale le jeune homme." Je suis venu à la natation parce que ma sœur nageait."

Quatre nageurs de pré-compétition aux championnats

Les Rixensartois étaient présents avec plusieurs nageurs le week-end dernier aux championants francophones des jeunes à La Louvière: Hugo Gillisjans Dekock, Lison Deelers, Elisabeth Dury, Juliette Hardacre, Apoline Tassenoy, Manuela Mertens-Goossens, Laia Peres Zubrzycka, Charlotte et Manon Colinet et Tom Tassenoy. " Quatre sont du groupe pré-compétition et trois du groupe compétition géré par Aurore Guéret. En début de saison je ne pensais pas qu'un nageur aurait les temps pour participer aux championnats francophones. Je suis très satisfaite que quatre d'entre eux aient pu y participer", conclut Coralie Thiry.