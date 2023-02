Badminton: Jodoigne joue la montée en Nationale 1, ce samedi

La première partie de la saison s'est bien déroulée. "N ous avons perdu un seul match, 3-5 contre Olve, qui a terminé la première partie de saison. Nous avons partagé à trois reprises et gagné trois rencontres."

Ce bilan a permis aux Jodoignois de terminer à la quatrième place, dans la première parie du tableau. "N ous étions donc assurés de nous maintenir en nationale 2."

Les play-off débutent ce samedi. Ils se déroulent par élimination directe. Jodoigne retrouvera Olve en demi-finale. "Nous avions été battus 3-5 au terme d'une rencontre très serrée. Les conditions seront toutefois quelque peu différentes ce samedi. Pauline Bruyer a été blessée, elle vient seulement de reprendre. Robin Cuvelier est aussi blessé."

Les Jodoignois conservent, malgré tout, suffisamment d'arguments pour s'en sortir. Ils peuvent aligner cette saison Arnaud Delsaut (classé 2), Indy Thys (3), Ashley de Claeremont (5), Louis Destexhe (3), Angela Maria Castillo Jimenez (2), Marine Caufriez (3), Pauline Bruyer (3), Jolien Decoster (4) et Robin Cuvelier (2).

Rencontre déterminante pour la montée face à Olve

En cas de victoire, Arnaud Delsaut et ses partenaires accéderaient à l'élite. "Pluimplukkers et Hebad qui jouent l'autre demi-finale, ont déjà une équipe en Nationale 1. Or, le règlement actuel prévoit qu'on ne peut pas avoir deux équipes du même club dans la même division. Le match contre Olve sera donc la rencontre pour la montée. Si nous en avons l'occasion, nous allons saisir notre chance même si cela s'avérera difficile la saison prochaine en Nationale 1. Nous devrions alors envisager de nous renforcer ou pas", projette encore Arnaud Delsaut.