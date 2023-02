Arthur Vermaut (Aquabla Braine-l’Alleud) l’Europe sur 200 m brasse, son petit frère Mathias gagne 4 titres

Il s’est qualifié pour disputer la finale open, avec les nageurs ayant réalisé les huit meilleurs temps sur la distance, tous âges confondus. "J ’ai terminé quatrième mais un nageur hollandais était devant moi. J’étais donc troisième francophone."

Qualification pour les championnats d’Europe

Le jeune homme a de grosses ambitions sur le 200 m brasse. "J’aimerais me qualifier pour les championnats d’Europe sur cette distance. Ce sera difficile. Je nage en 2'26''80. Le temps de qualification est 2'19''. On travaille beaucoup cette course à l’entraînement."

Il a gagné sa catégorie d’âge sur cette course et a terminé troisième en open. "Je n’ai pas bien nagé en finale (2'28''54), je n'étais pas dans ma course."

Il était par contre très bien sur le 400 m 4 nages, qu’il avait nagé en 4'49''49 en éliminatoire (médaille d’or 17-18 ans) avant d’améliorer son temps en finale (4'47''84). "P ar rapport à la course en éliminatoire, nous avons travaillé quelques points techniques avec mon entraîneur Sébastien Massart. Cela m’a permis de gagner deux secondes."

Il a encore terminé deuxième sur 100 m papillon, il est passé sous la minute en finale (59''86). "C'était la dernière course, je me suis lâché", lance-t-il.

Il est, en revanche, passé à côté du 200 m nage libre. " Cela fait un an et demi que je n’arrive plus à bien nager cette course."

Arthur Vermaut va maintenant cibler les championnats de Belgique Open qui se dérouleront fin avril à Anvers. " Ce sera la dernière occasion de faire le temps pour les championnats d’Europe sur 200 m brasse. Je compte aussi entrer dans le collectif francophone. Je dois réaliser 2'21'' en 200 m brasse, ou 2'08'' 200 m 4 nages ou encore 4'37'' 400 m 4 nages."