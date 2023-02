REBOND OTTIGNIES: 1x3, 9/17 LF, 11 ftes. Laloux 4, Baillet 3, Habimana 4, BARME 12 (1x3), HAUET, Pirlot 3, HAESENDONCK 15, Dochez 2, Demonceau 4, KAZADI 13, VERMYLEN 2, Fonteyn 2.

BONINNE: 3x3, 12/12 LF, 17 ftes. Philippe 7 (1x3), Lakkerwa 6 (1x3), BROERS 7 (1x3), DRYGALSKI 4, LAFFINEUR 4, COMPERE 6, Ory 2, Lesire 4, Fivet 2, HUBAUT 17.

Le Rebond poursuit tranquillement son petit parcours en championnat. À cette différence près qu’Ottignies a signé mercredi un 15ème succès et reste leader de la Régionale 1. Face au cinquième du championnat, le club brabançon a remporté une victoire étriquée mais méritée.

Pour y arriver, les Ottintoises se sont défaits de coriaces Namuroises accourues aux Coquerées avec la ferme intention de faire trébucher les premières. Malgré un flottement lors des dix dernières minutes, le Rebond a mené d’un bout à l’autre la rencontre. "Ce fut une chouette opposition. Tout le monde était dans l’effort et a dû faire preuve d’énergie, relate le coach Mulaba qui se félicite de la mentalité affichée pendant les quarante minutes. En première mi-temps, on a eu un peu l’ascendant offensivement avec une balle qui tournait bien, de belles actions et un bon collectif".

Après le repos (36-28), Ottignies poussera une pointe à +13. "Mais Boninne, et c’est tout à son mérite, s’est accroché et est resté dans notre sillage."

Après 49-36 (30e) et malgré 10 points d’affilée de Kazadi, l’équipe namuroise va gommer une partie de son retard. Ottignies ne tremblera pas sur ses bases et l’emportera 64-59. "Le groupe de 12 joueuses a participé à notre victoire. On a un peu pataugé par séquence lors de ce dernier quart. Boninne est revenu à 5 points et en fin de match, c’est un chassé-croisé mais on s’impose. Je suis satisfait car nous avons affiché plus de constance dans cette rencontre que lors de nos matchs à Spirou Charleroi et Herve-Battice", conclut Olivier Mulaba.

Son groupe ne jouera pas lors du week-end à venir. Le prochain match du Rebond est prévu le dimanche 26 février au Mosa Angleur.