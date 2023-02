P2B : Waterloo prolonge ses deux buteurs prolifiques Laurent Jamotte et Sébastien Pirotte

Avec respectivement 29 et 18 buts à leur actif, Sébastien Pirotte et Laurent Jamotte présentent des statistiques assez affolantes, cette saison, en P2B. Et forcément, ça attire les convoitises... dont celle de leur propre club, Waterloo, qui tenait absolument à les prolonger. Et c’est chose faite puisque la direction sportive annonce, en effet, que Pirotte et Jamotte porteront toujours le maillot waterlootois la saison prochaine.