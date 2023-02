P2B: Lasne-Ohain B surprend Saintes en match d’alignement. Il y avait aussi trois matches en P3

En deuxième provinciale série B, la surprise est venue de Lasne-Ohain B qui s’est imposé 2-1 devant Saintes, alors leader du classement aux points perdus. Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Dorian Nizot qui menaient 0-1 au quart d’heure via Basbas mais les locaux n’ont pas eu le temps de douter, Lenoir égalisant quelques minutes plus tard (1-1). "Ce fut ensuite équilibré pendant une heure avec des occasions, des ratés et deux bons gardiens de part et d’autre pour un match nul logique jusqu’à ce contre et ce goal venu de nulle part dans les arrêts de jeu alors que Saintes donnait tout mais manquait de réussite", analyse Gilles Stephany. Son équipe fait alors 2-1 par Dawans, "qui nous offre trois très bons points dans l’optique du maintien. Seul bémol, les cartes jaunes reçues par Duchêne et Ismail qui seront suspendus pour le déplacement de dimanche à Nivelles."