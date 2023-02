N2B Messieurs: Guibertin doit se méfier de Lanaken qu’il défie ce jeudi soir

Celui-ci connaît cependant bien ses futurs adversaires: "Ils possèdent en Peter Kellens un opposite très efficace et un bon central avec Dries Ilsbroux. Nos adversaires ont aussi un bon libero. Mais, leur noyau est limité à sept joueurs."

Une rencontre test pour les Guibertins

Depuis sa défaite. contre Lint, Guibertin est sous pression. L’équipe reste en tête de la série mais ne possède plus qu’un point d’avance sur Lint et Haacht. "C’est clair, nous devons revenir de ce déplacement avec les trois points. Après notre défaite à Lint, ce sera un bon test, une bonne rencontre pour la confiance et retravailler nos automatismes. On doit retrouver notre rythme du début de saison et terminer le match si possible rapidement. Ce sera une rencontre test."

L’équipe s’est bien préparée: "Les entraînements se sont bien déroulés. Arnaud Lambinon est chaud, Loïc Bernar retrouve son meilleur niveau. Nous avons de bonnes sensations en préparation. À nous de les concrétiser sur le terrain ce jeudi, avant de recevoir Boooischot dimanche."