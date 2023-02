Le titre national pour Marine Brico et Noah Di Pietro

Marine Brico (B2 - Waterloo) et Noah Di Pietro (B0 - Braine-l'Alleud) faisaient équipe dimanche dernier au complexe sportif de Blocry. Ils étaient engagés dans le championnat de Belgique en double mixte série B. "On s'alignait pour aller le plus loin possible, sans penser pouvoir décrocher la première place, signale Noah Di Pietro. L'année dernière, nous avions déjà joué ensemble. Nous n'étions pas allés très loin. Cette année, on espérait gagner une ou deux rencontres. À partir des quarts de finale, ce n'était que du plaisir", ajoute sa coéquipière, Marine Brico.