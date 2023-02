Cyclisme sur route: Baloise WB Ladies vise le statut continental pour 2025

L'équipe cycliste de Ludivine Henrion et Luc Mayné s'est trouvé un nouveau sponsor principal: la compagnie d'assurances Baloise. L'équipe roule désormais sous la bannière Baloise WB Ladies et a présenté ses effectifs, mercredi. Baloise et les Baloise WB Ladies sont partenaires depuis la création de l'équipe en 2021. Elles renforcent leur alliance pour deux années supplémentaires. "Les filles que nous avons accompagnées ces deux dernières années présentent déjà un beau palmarès. C'est la meilleure promotion pour le développement du cyclisme féminin en Wallonie, ajoute Ludivine Henrion, directrice des Baloise WB Ladies. Nous pouvons compter sur le soutien de Baloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de nos autres sponsors pour continuer le chemin entamé et atteindre ensemble notre objectif: devenir une équipe continentale."