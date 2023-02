Une rose pour tous les participants au Trail de la Saint-Valentin

La deuxième édition du Trail de la Saint-Valentin s’est déroulée dimanche dernier au départ de Gastuche. Ils étaient 550 à prendre le départ des 23, 12 et 6 km, soit 180 participants en plus au niveau du Trail que lors de la première édition, "preuve que notre première organisation a plu , se réjouissent les organisateurs des Blancs Gilets. Il n’y avait pas beaucoup de dénivelés mais l’idée était de proposer quelque chose d’agréable et on n’a reçu que des retours positifs." Seul petit bémol: pour conserver l’idée de proposer un beau Trail et limiter le nombre de voiries à emprunter, départ et arrivée n’ont pu avoir lieu au même endroit.