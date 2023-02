Sophie Charlier au service de l’AFT-Brabant

Sophie Charlier travaille pour une firme pharmaceutique et réside à Lasne. Classée B2, la demoiselle de 25 ans est affiliée au club du Parival, à Rixensart. Elle frappe la petite balle jaune depuis l’âge de 5 ans. "Le tennis est une affaire de famille puisque tout le monde en pratiquait. J’ai commencé à l’Argayon puis j’ai joué au Waterloo Tennis, à Odrimont et au Sport village avant de rejoindre le Parival."

Il y a un an et demi, elle a décidé de s’investir dans le tennis francophone. "Lors du tournoi de La Hulpe, j’ai rencontré Marc Hofmans et je l’ai questionné sur le fonctionnement de l’AFT tout en lui demandant comment apporter mon aide."

Depuis lors, elle a aidé le comité lors de l’organisation du critérium national, à la remise des prix du critérium du Brabant ou encore dans la recherche de sponsors. Depuis le week-end dernier, Sophie est la nouvelle membre du comité. "Je suis prête à collaborer dans toutes les fonctions et commissions, avec un petit penchant pour la trésorerie."

Pour l’anecdote, précisons aussi que Sophie Charlier est… footballeuse. "Je joue à la BBFL (première ligue de football féminin amateur en Belgique présente dans trois villes: Bruxelles, Liège et Charleroi). Malheureusement, je me suis blessée aux ligaments croisés en mai dernier et je n’ai pas encore repris les entraînements."

Au filet

Parmi les autres points à l’ordre du jour de l’AG, plusieurs nouvelles importantes sont tombées.

Championnats régionaux

– Suppression des championnats régionaux pour adultes, vétérans et jeunes à partir de 2023.

– Le championnat AFT pour les jeunes est maintenu et devrait se dérouler au mois de mai. Un classement minimum est établi pour pouvoir s’y inscrire. Il faudra être minimum C11.5 en JG et JF 10 & 11 ans, minimum C13.5 en JG et JF 12 & 13 ans, minimum C15.5 en JG et JF 14 & 15 ans.

– Le championnat régional pour vétérans sera remplacé par un Senior Masters AFT avec un qualifié par catégorie et par région.

Interclubs

– Les doubles seront valorisés d’une autre manière pour les rencontres régionales et AFT avec le retour du double à un point dans toutes les catégories. Lors de la phase de groupe, à chaque rencontre, l’équipe qui remportera les doubles recevra un point supplémentaire lors du décompte final de la poule.

– Les rencontres ne pourront plus se clôturer sans l’encodage d’un responsable interclubs au préalable.

Vétérans

– De nouvelles catégories "1" avec des fourchettes de classements différentes ont été mises en place pour certaines catégories d’âge.

Criterium de doubles

– Le criterium Allan Sport intègre le critérium régional du Brabant.

WO en doubles

– Comme pour les simples, blocage des joueurs qui sont WO en double et qui n’ont pas payé leur inscription.

Inscriptions en tournoi

– Elles pourront se faire à partir du lundi à 20 h, 4 semaines avant le début du tournoi.

– Désinscription impossible à partir du lundi précédant le tournoi à 20h et clôture des inscriptions maintenue le mardi à minuit.