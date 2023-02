R1 Dames: Le Rebond Ottignies reçoit Bonninne ce mercredi soir

La jeunesse et l’expérience font un joli mélange, ce n’est pas Céline qui va le démentir: "Les jeunes viennent avec de l’énergie. Elles veulent apprendre et sont réceptives. On vient avec notre expérience. Je pense aussi que les moins âgées peuvent apprendre des choses aux filles plus matures. Le basket moderne a changé, il est devenu plus rapide. Les jeunes du noyau ont aussi des connaissances sur les adversaires qu’elles ont affrontés en catégories d’âge. C’est un bon mix !"

À l’image de ses 10 points inscrits en seconde mi-temps lors du dernier match du Rebond au Spirou, celle qui entame sa 34e année fait beaucoup plus que se maintenir. "Je n’ai plus les jambes d’il y a 10-15 ans mais je compense avec du placement, de l’intelligence de jeu et l’expérience. De toute façon, on n’a pas le choix. J’ai du respect pour le basket provincial mais si vous voulez avoir du temps de jeu en Régionale 1, il faut pouvoir assumer et gagner sa place."

Ce mercredi, Ottignies (où Dochez est incertaine) affrontera Boninne. Céline et ses coéquipières n’ignorent pas que leur première place est un vecteur de motivation auprès de tous les adversaires. Boninne ne fait pas exception. "C’est un match en semaine et une équipe piège, résume Céline. À l’aller, on s’était imposé dans les derniers instants donc on se méfie. Boninne repose aussi sur un bon mix entre jeunesse et expérience. Il conviendra de mettre de l’intensité pendant 40 minutes."

Si elle a surpris dans un premier temps, la première place ottintoise est devenue un étendard à défendre. "Le premier objectif était le maintien. Désormais, l’appétit vient en mangeant. On a une victoire d’avance sur le second et deux succès de plus que les troisième et quatrième. Si on peut terminer premier, ce ne sera que du bonus. L’essentiel reste de prendre du plaisir", conclut Céline Demonceau.