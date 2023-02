P3D: Les frères Moinil s’éviteront à nouveau lors de Huppaye-Walhain

Cela aurait dû être le premier affrontement entre les deux frangins. "On s’est appelés et bien chambrés entre nous. Laurent m’a dit que je m’étais arrangé exprès pour être absent par peur de perdre (rires). En réalité, je suis retenu par un enterrement de vie de garçon. Sinon, je suis super content pour lui car après une saison difficile à Chastre, il s’implique énormément aux côtés de son T1 et je ne suis pas étonné que les résultats suivent."

Les clés du match ? "Contrairement à Grez qui était plus technique, ça se jouera plus dans les duels et à l’envie. Je m’attends à un match ouvert."

Dans les rangs huppaytois où Jaspart est suspendu, "ce sera particulier car je connais une grosse partie de l’équipe en face et j’ai joué avec Mathieu (Michielsens, le T1), signale Laurent Moinil. Je pense que ce sera un match plaisant pour les spectateurs. Nous allons l’aborder sans stress mais en faisant notre possible pour gagner chez nous."

Le tour des clubs

Mélin

Bernard et M. Allard rentrent. "Beauvechain sera compliqué car on sera attendu par l’une des plus belles équipes de la série, et spécial car c’est un derby entre copains", signale Benoit Lamine (T1).

Orp-Noduwez

Troisième match de la semaine à Mont-St-Guibert. "Malgré un effectif fébrile et le manque de fraîcheur, le moral est bon et on va essayer de rester bien organisé", analyse Gaëtan Gramme (T1).

Mont-Saint-Guibert

Face à Orp, "on a une revanche à prendre car c’était notre première défaite mais malgré les points perdus, on a retrouvé une cohésion de groupe contre Perwez", positive Gaël Vanderbrugge (T1). Maniet et Torrekens sont suspendus.

Perwez B

Après le match d’hier à Orp, "les grosses équipes sont derrière nous, même si Grez, qui souffle le chaud et le froid, sera dur à gérer", estime Didier Liroux (T1). Meunier rentre de suspension.

Grez-Doiceau B

Après une semaine tranquille et un démarquage face aux U19, "on retrouve les garçons absents en janvier mais Perwez sera forcément difficile vu leurs bons résultats", prévient Nicolas Gilles (T1).

Ronvau

Le match à Beauvechain se jouera finalement jeudi prochain. "On respecte Incourt qui est derrière nous et qui n’a rien à perdre, et il faudra appliquer les consignes", note Jean Paul Dos Santos (T1).

Incourt

Après un week-end de repos, "ça reste compliqué car on a encore pas mal d’absents, mais on sortait d’un match pas trop mauvais contre Limal avec un tiers d’équipe", rappelle Vincent Charlet (T1).

Wavre-Limal B

L’équipe prépare trois gros matches contre Mélin, Beauvechain et Mont-St-Guibert. "On avait envisagé un match amical mais ça ne se fera pas à cause des absents", glisse Mohamed Riani (T1).

Jodoigne B

L’équipe est bye ce week-end avant d’aborder ses six derniers matches. "On va juste s’entraîner et on cherchera des amicaux dès le mois prochain", signale Frédéric Stoffelen (T1).

Chastre B

Pas de match pendant deux semaines. "En sortant de deux grosses défaites, rester sans rien faire n’est pas l’idéal, on va donc chercher un amical pour garder le rythme", précise Jonathan Fadeur (T1).