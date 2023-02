La Hulpe B –RW Woluwe

Après avoir battu Ottignies le week-end dernier, les La Hulpois s’attaquent ce dimanche à la montagne woluwéenne, le très probable futur champion. "Nous allons vendre chèrement notre peau pour tenter d’accrocher quelque chose. Un gros calendrier nous attend avec quelques matches à six points qui pourraient nous conduire vers un potentiel Top 5", note Arnaud Lambert (T1).

Auderghem B– Ottignies

Que peuvent espérer les Ottintois de ce voyage délicat chez le second du classement ? "Le match s’annonce compliqué puisqu’il y aura de nouveau pas mal d’incertitudes sur la forme physique de certains joueurs et surtout parce qu’en face, c’est du costaud", explique Stéphane Wille (T1).

Stade Everois B– Rixensart B

Sur la troisième marche du podium, les Rixensartois se méfient tout particulièrement de cet affrontement face au Stade Everois B. Ils s’étaient inclinés 1-3 lors de la manche aller. "C’est la dernière rencontre de la seconde tranche et l’objectif est vraiment de la terminer en beauté. Face à une équipe qui m’avait impressionné à l’aller, il faudra être efficace devant et derrière et gagner la bataille de l’entrejeu", prévient Lorenzo Richiusa (T1).

Incourt B– Saint-Michel B

Les Incourtois sortent d’une bonne prestation face à Stéphanois B et espèrent poursuivre sur cette bonne dynamique. "Saint-Michel B sera costaud avec un bon fond de jeu mais tout match se doit d’être joué et comme je vais récupérer quelques joueurs, je reste malgré tout confiant. J’espère que les gars mettront la même intensité que contre Stéphanois B", raconte Jean-Luc Fergloute (T1).

Stéphanois B– Bierges

Les Stéphanois se déplaçaient hier soir du côté d’Huppaye B et offriront l’hospitalité à Bierges dimanche soir. "Une équipe que je ne connais pas mais qui se situe dans le bas de tableau. Méfiance mais on jouera forcément pour les trois points", relate le coach des Vert et Blanc Thierry Bâton.

En face, il faudra se remettre du match arrêté à la pause face au Crossing Schaerbeek B. "Je récupère les blessés et les malades et c’est déjà une très bonne chose. Stéphanois B m’avait impressionné à l’aller mais on ira là-bas sans complexe et en espérant ramener au moins un point", commente Sébastien Goossens (T1).