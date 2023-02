Waterloo Lion’s

Après le forfait d’Ixelles, "les quatre premiers se rencontrent et les vainqueurs prendront un ascendant moral, avance Alain Nzanza (T1). Etterbeek est très solide et plus constant, ce sera un match serré jusque dans les dernières minutes." Ohindo et Booka se soignent.

Genappe B

Après le match d’hier contre Ophain, Genappe sera au repos ce week-end. "Ça fait du bien après avoir enchaîné deux matches en quatre jours et on espère recharger les batteries pour terminer la saison sur de bonnes bases et avec plus de mordant", indique Gary Illegems (T1).

Villers B

Le match de Genappe est remis au mercredi 8 mars en raison du Carnaval de Villers. "Il n’y a rien ce week-end. Notre gardien Fabien Anderson s’est blessé (épaule) à Etterbeek et on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité", s’inquiète Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Nivelles B

Quel visage à Olympic Anderlecht ? "On avait gagné 6-3 après avoir été mené 1-3, se souvient Cédric Musette (T1). Le moral est atteint vu les résultats dus aux changements en interne, et on espère juste prendre du plaisir." Marques, Di Vita, Glaude et Sautier sont suspendus.

Ophain B

Ce sera le troisième match de la semaine à Ixelles. "Ça fait beaucoup et on a annulé l’entraînement de ce jeudi, précise Michaël Ervier (T1). Ça va jouer vite sur leur terrain mais ce sera sans pression car le résultat m’importe peu, c’est notre prestation qui m’intéresse."

Braine-Waterloo

Après le deuxième succès de la saison, "il ne nous reste que des gros matches et ce sera compliqué vu l’énergie qu’il a fallu pour battre le dernier, remarque Fabrice Deman (T1). On a toujours dur à Ganshoren, sur un grand terrain en herbe, mais on n’a rien à perdre."