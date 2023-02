Antoni Devreux (Ittre) et Benoit Devuijst (Clabecq), comment abordez-vous ce match ?

Antoni Devreux: On est en pleine confiance mais il ne faudra pas le prendre à la légère, rester concentré et jouer notre match.

Benoit Devuijst: Je m’attends à un bon match, engagé, car Ittre est une équipe costaude qui reste sur 9 victoires et dont le moral est au top du top.

Que pensez-vous de votre équipe actuellement ?

A.D.: On sort d’un bon match à Genappe où l’on menait 0-1 au repos puis on a mis trois goals en deuxième mi-temps. On est vraiment sur une bonne lancée….

B.D.: On sort d’un petit creux mais en ayant perdu des points contre des équipes du Top 5, donc ce n’est pas comme si on s’était vraiment relâchés.

Ce sera chaud, surtout après le succès de Clabecq (4-1) à l’aller ?

A.D.: Il y aura beaucoup d’ambiance. À 17 ans, ce sera une première pour moi et je vais donner tout ce que je peux.

B.D.: Ittre n’était pas dans une bonne passe avec 2-3 défaite d’affilée et leur carte rouge avait un peu changé le match. Tant mieux s’il y a du monde car plus on est et plus on sera motivés.

À titre personnel, comment se déroule votre saison ?

A.D.: J’évoluais depuis mes 5 ans à Braine-le-Château et je suis arrivé à Ittre pour jouer en U19. Je suis directement monté en réserve et je suis titulaire depuis neuf matches suite à la blessure du gardien. Je me suis bien intégré et j’apprends plein de choses.

B.D.: Je dispute ma meilleure des quatre saisons à Clabecq. On a connu 17 matches sans défaite où le boulot a été fait. Là, on prend un peu trop de goals évitables mais on est toujours premier avec la deuxième défense, donc je reste confiant.

Les clés du match ?

A.D.: On devra respecter la tactique et se donner à 200% du début à la fin.

B.D.: L’envie des joueurs sur le terrain, la hargne et l’intelligence de jeu.