Le tour des équipes féminines en P1 et P2

Malgré la défaite contre Ohain, "on a de nouveau fait un bon match au niveau de la qualité de jeu, apprécie Mehdi Chakroun (T1). Là, on aborde un calendrier plus favorable mais Maccabi sera un match disputé."

Lasne-Ohain

0-2 à Wavre-Limal. "On n’était pas trop dedans mais on a mis nos occasions tandis que notre gardienne a sorti les leurs, résume Olivier Minsart (T1). Après la Coupe à Villers, MSG sera important pour le Top 3."

Jodoigne

Défaite 0-3 contre le leader. "L’Union a prouvé qu’il n’est pas là par hasard mais on a été au-dessus pendant 20 minutes avant de concéder un penalty, analyse Gilles Marko (T1). Là, on va enchaîner 4 matches en 2 semaines."

Mont-St-Guibert

2-5 au BX. "On mène vite 0-2 puis elles ont poussé en étant revenu à 2-3, mais on a gardé notre sang-froid avec un gros match de Lorent et de Smets qui effectuait son grand retour", explique Ethan Laby (T1).

Nivelles

Déception à Boitsfort (3-0). "Première période raisonnable puis on est retombé dans nos travers en encaissant de bêtes goals", déplore Frédéric Jankowska (T1). Match ce mercredi contre Auderghem puis repos le week-end.

Chastre B

Partage à Auderghem. "Sans le groupe habituel, on s’en est bien sorti car pour le même prix, on perd ce match, note Léo Noemi (T1). On ne s’inquiète pas de Jodoigne puis de l’Union car on ne les rattrapera pas."

Provinciale 2

Ronvau

Défaite sévère (1-6) contre l’Union "car on a un poteau à 0-0, une latte à 1-3 et on rate 3 face-à-face, relate Guillaume Lengelé (T1). Le White Star sera le même genre de match et il faudra mettre nos occases."

Walhain

6 buteuses différentes au White Star. "Face à un bloc intéressant, on est satisfait d’avoir joué 90 minutes et prit les trois points", souligne Jamel Dennoune (T1) dont l’équipe jouera Etterbeek et Ohain en trois jours.

Lasne-Ohain B

Le 5-1 à Jodoigne "ne reflète pas ce qu’on a montré sur le terrain car on a bien joué mais on n’a pas terminé nos actions, analyse Paulo Guimaraes (T1). Si on joue bien au foot à Walhain, on sera déjà content."